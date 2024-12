Spadki na rynku mieszkaniowym. Analitycy zwracają uwagę na cztery miejsca

Spadek sprzedaży mieszkań na rynku wtórnym pociągnął za sobą w listopadzie obniżkę ceny metra kwadratowego w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i aglomeracji śląskiej – wynika z raportu GetHome.pl. W Trójmieście średnia utrzymała poziom z października, a w Łodzi i Wrocławiu nieznacznie wzrosła.

Jak wskazano w raporcie, z jednej strony w większości metropolii oferta rośnie, a z drugiej wciąż nie widać ożywienia popytowego. W listopadzie br. średnia cena metra kwadratowego używanych mieszkań spadła o 1 proc. w Warszawie (do ok. 18,3 tys. zł/m kw.), Krakowie (17,4 tys. zł/m kw.), Poznaniu (11,9 tys. zł/m kw.) i w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (8,8 tys. zł/m kw.). Średnia cena wzrosła o 1 proc. w Łodzi (do 8,6 tys. zł/m kw.) i Wrocławiu (14,6 tys. zł/m kw). Nie zmieniła się natomiast w Trójmieście (15,8 tys. zł/m kw.).

Efekt rosnącej podaży

W ocenie ekspertów GetHome.pl przecena używanych mieszkań może być efektem rosnącej podaży także na rynku pierwotnym. Deweloperzy zaczęli zabiegać o klientów, oferując im różnego rodzaju bonusy. Z danych BIG DATA RynekPierwotny.pl wynika, że listopadzie w Warszawie oferta nowych mieszkań wzrosła o 3 proc. do blisko 15,7 tys. lokali. Z kolei na rynku wtórnym liczba unikalnych ofert – jak wynika danych przeszukiwarki portali nieruchomości Adradar – zwiększyła się z 19,4 tys. do 20 tys. lokali, czyli również o 3 proc. Jak wskazano w raporcie, pokazuje to, że konkurencja na rynku warszawskim jest bardzo duża.

W listopadzie liczba unikalnych ofert mieszkań na rynku wtórnym wzrosła również we Wrocławiu (11,1 tys. lokali), Łodzi (5,6 tys.), Poznaniu (4,1 tys.) i Trójmieście (9,1 tys.). Oferta skurczyła się tylko w Krakowie (9,8 tys. lokali), a nie zmieniła się zaś w Katowicach (2,3 tys.).

Z danych Adradar wynika, że pod koniec listopada w całym kraju było zamieszczonych ok. 158 tys. unikalnych ofert sprzedaży mieszkań, czyli minimalnie więcej niż w październiku (157,5 tys.). Jednak od grudnia ubiegłego roku ich liczba wzrosła o 28 proc.

W listopadzie z rynku wtórnego wycofano 32,5 tys. ofert, czyli o 18 proc. mniej niż miesiąc wcześniej. W opinii autorów raportu może to świadczyć o spadku popytu na mieszkania z drugiej ręki. Jak jednak dodali, nie da się jednak tego jednoznacznie stwierdzić, bo część lokali sprzedający mogli wycofać ze względu na brak chętnych. Z drugiej strony, na rynku wtórnym pojawiło się 33 tys. mieszkań, czyli o 11 proc. mniej niż miesiąc wcześniej.

Lider podwyżek cen

Od początku roku liderem podwyżek cen mieszkań na rynku wtórnym jest Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (+13 proc.). Na drugim miejscu znalazł się Wrocław, gdzie mieszkania z drugiej ręki zdrożały w tym czasie średnio o 8 proc. Na trzecim miejscu, z 6 proc. wzrostem ceny metra kwadratowego uplasowała się Łódź. Z kolei w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i Poznaniu mieszkania używane podrożały od początku roku średnio o ok. 5 proc.

W Warszawie, Krakowie i Trójmieście średnia cena metra kw. mieszkań na rynku wtórnym i na rynku pierwotnym wzrosła o tyle samo. We Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu mieszkania z drugiej ręki podrożały mniej niż nowe. Natomiast w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii średnia cena metra kwadratowego używanych mieszkań wzrosła znacznie bardziej.

"W tym (ostatnim - red.) przypadku mamy do czynienia z dość gwałtowną zmianą struktury cenowej mieszkań na rynku wtórnym. Dzieje się tak, kiedy na rynek trafia duża pula nowych, a więc drogich lokali, a równocześnie ubywa tych najtańszych" – wskazał Marek Wielgo z GetHome.pl. Zauważył przy tym, że w br. udział mieszkań z ceną powyżej 12 tys. zł za metr kwadratowy zwiększył się w aglomeracji śląskiej z 5 do 21 proc., a równocześnie z 64 do 54 proc. skurczył się odsetek lokali, których ceny nie przekraczają 9 tys. zł za metr.

Wciąż jedne z najtańszych mieszkań

Autorzy raportu wskazali, że ceny mieszkań z drugiej ręki w Górnośląsko–Zagłębiowskiej Metropolii i Łodzi wciąż są jednymi z najtańszych spośród wszystkich metropolii. Wynika to z tego, że w ofercie wysoki udział mają tam mieszkania w starych blokach i kamienicach. Wciąż w dwóch metropoliach – w Warszawie i Krakowie – średnia cena metra kwadratowego na rynku wtórnym jest wyższa niż na rynku pierwotnym.

Autorka/Autor:mp/ams

Źródło: PAP