Wiceminister o asystentach osób z niepełnosprawnością: to jest kompletnie nowa gałąź gospodarki

- Wedle naszych szacunków za kilka lat w tej branży będzie nawet 150 tys. osób, asystentów. To jest na prawdę kompletnie nowa gałąź gospodarki - powiedział na antenie TVN24 pełnomocnik rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami Łukasz Krasoń w programie "Tak jest". Ustawa o asystencji w minionym tygodniu została wpisana do wykazu prac legislacyjnych rządu. Wyjaśnił, że planowany termin wejścia w życie ustawy to połowa 2026 roku.

Za asystentów osób z niepełnosprawnością zapłaci budżet państwa

- Ustawa o asystencji będzie gwarantować usługę, osobom, które będą spełniały określone kryteria. Pieniądze będą z budżetu państwa bez względu na to, czy ktoś mieszka w dużej miejscowości, w mieście, czy na małej wsi, gdzieś daleko - dodał gość programu "Tak jest".

Jak wyjaśnił, w pierwszym roku tej usługi będą nią objęte osoby od 18 do 65 roku, posiadające 90 i więcej punktów na skali poziomu potrzeby wsparcia. - Z każdym rokiem będzie ten próg maleć. Z rokiem 2028 to będzie to już 80 punktów. I każda osoba, która będzie miała tą określoną liczbę punktów będzie mogła otrzymać od 30 do nawet 240 godzin miesięcznie tej usługi - dodał. - To jest w ogóle nieporównywalne do tego, co jest dzisiaj - zaznaczył gość programu.

Pełnomocnik rządu ds. niepełnosprawności wyjaśnił również, że wynagrodzenie osobistych asystentów będzie zależne od potrzeb osób, dla których będą pracowały. – Pamiętajmy, że różne osoby z niepełnosprawnością mają różne potrzeby. I zakres działań będzie różny. No tutaj na potrzeby przygotowywanej oceny skutków regulacji taka średnia godzinowa stawka dla asystenta w roku 2026 to będzie w okolicach 60 zł brutto – dodał

Przypomniał, że zgodnie z rządowym projektem osoba z niepełnosprawnością będzie mogła sama wskazać, kto będzie pełnił funkcję jej asystenta. - To nie będzie mógł być członek rodziny, ale pole wyboru jest naprawdę bardzo szerokie – wskazał Krasoń.

Prace nad projektem

Projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami został w piątek wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu. Według rządowej propozycji osoba z niepełnosprawnością sama będzie mogła zdecydować, kto zostanie jej asystentem i jaki zakres usług będzie świadczyć.

Łukasz Krasoń zapytany na antenie TVN o etap prac, zapowiedział, że jeszcze pewnie w przyszłym tygodniu, bądź w kolejnym, rozpoczną się konsultacje społeczne i międzyresortowe. Kolejno trafi on na Radę Ministrów i do Sejmu – I w I kwartale 2025 uchwalimy te przepisy, potem rozpocznie się proces przygotowywania systemu – zaznaczył. – I wtedy, w połowie roku 2026 – bo tak prognozujemy – będziemy mogli powiedzieć: drodzy państwo, dołączyliśmy do krajów zachodu. Mamy usługę systemową asystencji osobistej. Realizujemy zapisy Konwencji ONZ w tym zakresie.

Krasoń został zapytany o prezydencki projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, który na początku marca trafił do Sejmu.

Zdaniem Krasonia projekt prezydencki jest "wysoce niewystarczający" a część zapisów nie realizuje konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych. - Mam głębokie poczucie, że tak ważne elementy całości systemu (...) powinny być przygotowywane mądrze – ocenił. Dodał, że w okresie rządów PiS było za dużo "klecenia prawa na łapu-capu".

Podkreślił, że projekt rządowy, który w piątek trafił do wykazu prac legislacyjnych rządu, został przygotowany "dużo lepiej".

Rozwiązania w ustawie o asystencji

Projekt zakłada, że osoba z niepełnosprawnością będzie mogła zdecydować, czy usługę ma dla niej świadczyć asystent, którego sama wybierze, czy osoba współpracująca z działającymi w jego okolicy organizacjami pozarządowymi lub w ramach systemu organizowanego przez powiat.

Jeżeli zdecyduje się na korzystanie z pośrednictwa organizacji pozarządowej albo powiatu, każdorazowo będzie miała prawo wyboru asystenta spośród co najmniej dwóch osób wskazanych przez te podmioty.

W rządowej informacji podkreślono, że określony zostanie system wymagań dla asystentów, który obejmie odpowiednie szkolenia i weryfikację kwalifikacji i kompetencji. W systemie tym, w ograniczonej formie, znajdą się też informacje o osobach wskazywanych przez osoby z niepełnosprawnością. Również organizacje pozarządowe, które chcą świadczyć usługi asystencji, będą podlegały certyfikacji. System będzie nadzorowany przez wojewodów i pełnomocnika rządu do spraw osób niepełnosprawnych.

