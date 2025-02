Poczta rezygnuje z zakazu. Będzie przyjmować chińskie przesyłki

Amerykańska poczta US Postal Service oświadczyła, że wznawia obsługę paczek z Chin oraz Hongkongu po ogłoszonym dzień wcześniej zawieszeniu - przekazał w środę Reuters. Agencja zwróciła uwagę, że podtrzymanie zakazu byłoby równie odczuwalne dla chińskich sklepów internetowych, co amerykańskich konsumentów.

Według szacunków USPS w 2024 r. do Stanów Zjednoczonych trafiało dziennie ok. 4 milionów paczek de minimis dziennie. USCBP podał natomiast, że łącznie w ub.r. do USA miało trafić ok. 1,36 miliarda przesyłek z wykorzystaniem przepisu de minimis i było to aż 36 proc. więcej w porównaniu z 2023 rokiem.