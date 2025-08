Tak Putin miał zareagować na ultimatum Trumpa. "Wcześniej już groził"

"Celem Kremla pozostaje przejęcie w całości kontroli nad czterema ukraińskimi obwodami" - donosi we wtorek Reuters, powołując się na trzy źródła zbliżone do Kremla. Jak podaje agencja, ma być "mało prawdopodobne", aby Władimir Putin ugiął się pod ultimatum Trumpa. Kreml ma być również sceptyczny co do szans na wprowadzenie nowych sankcji.