TikTok szykuje się do zniknięcia z USA. Użytkownicy zobaczą specjalny komunikat

Popularna na całym świecie aplikacja TikTok należy do firmy ByteDance. Ta zawsze zaprzeczała, jakoby była powiązana z chińskimi władzami. W mailu do redakcji TVN24 polskie biuro TIkToka zaznaczało, że "ani TikTok, ani spółka matka - ByteDance nie są własnością Chin. 60 procent udziałów w ByteDance posiadają globalne fundusze inwestycyjne (większość z siedzibą w USA), takie jak Sequoia Capital czy SoftBank, 20 procent należy do założycieli spółki, a kolejne 20 procent należy, w oparciu o akcje, do mniejszych inwestorów i pracowników (kilka tysięcy z nich przebywa na stałe w Europie)" - podkreślono.