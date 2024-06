Co dalej ze stopami? Jest "różnica w stosunku do poprzedniej konferencji" szefa NBP

Prezes Narodowego Banku Polskiego otwarcie oznajmił, że przy realizacji planu zakładanego przez bank centralny szanse na obniżkę stóp w tym roku są zerowe - zwrócili uwagę w komentarzu do czwartkowej konferencji Adama Glapińskiego ekonomiści Santander Bank Polska. Co więcej, jak zaznaczyli, szef NBP nie wykluczył podwyżki stóp, jeśli w przyszłym roku inflacja nie będzie się obniżać.

"Na dzisiejszej konferencji prezes NBP Adam Glapiński wzmocnił swoje jastrzębie przesłanie z maja – oznajmił otwarcie, że jego przekaz jest jastrzębi i przy realizacji scenariusza zakładanego przez NBP, prawdopodobieństwo obniżek stóp w tym roku jest zerowe. Główne argumenty przeciwko obniżkom stóp to oczekiwany wzrost inflacji ponad 5 proc. na koniec roku oraz liczne czynniki proinflacyjne, takie jak luźna polityka fiskalna, wzrost płac, ożywienie gospodarcze, wzrost kosztów energii" – napisali ekonomiści banku Santander Bank Polska w komentarzu do czwartkowej konferencji prezesa NBP.

"Prezes NBP nie wykluczył podwyżki stóp"

"Zdaniem Glapińskiego obecnie nawet najbardziej gołębi członkowie RPP nie mają pożywki, żeby się wypowiadać w gołębim tonie. Co więcej, prezes NBP nie wykluczył podwyżki stóp, jeśli w przyszłym roku inflacja nie będzie się obniżać lub będzie dalej rosła. Możliwość podwyżek stóp została zasygnalizowana wyraźnie i kilkukrotnie, co jest różnicą w stosunku do jego poprzedniej konferencji. Adam Glapiński powiedział, że ma nadzieję, że przestrzeń do obniżek stóp pojawi się połowie przyszłego roku (inaczej niż miesiąc temu, kiedy to wskazał na I kw. 2025 r.), co byłoby zgodne z naszym scenariuszem bazowym" – napisali analitycy Santandera.