"Teraz te ramy zostały zniesione"

Projekt Stargate a sztuczna inteligencja (AI)

- Projekt Stargate jest tworzony przez firmy takie jak OpenAI Sama Altmana, japońską SoftBank Group, Oracle oraz, co ciekawe, saudyjski MGX Fund Management Limited . Jego wartość ma wynosić 500 miliardów dolarów ulokowanych w funduszu venture capital (podmiocie realizującym długoterminowe inwestycje w przedsiębiorstwo na wczesnej fazie rozwoju - red.) stworzonym przez wymienione firmy - wyjaśniła Wójtowicz i dodała, że nie jest to jedyna inicjatywa Trumpa i jego sojuszników.

Kosztowne badania nad AI

Przypomniała, że jest to podobna narracja do tej kreowanej przez Elona Muska, który zdaje się bowiem wierzyć, że ludzkość czeka zagłada, a rozwój AI czy kolonizacja Marsa mogą przynieść jakieś rozwiązanie. Pod hasłem "rozkwitu ludzkości" właściciel Tesli zamieszcza również m.in.: walkę z lewicą, rozwój technologiczny i powrót konserwatywnych wartości.

- Początkowe 100 miliardów dolarów ma pochodzić z sektora prywatnego, głównie ze strony SoftBanku. Rolą OpenAi jest natomiast dostarczenie technologicznego know how, a więc wiedzy praktycznej stojącej za badaniami. Oracle ma zająć się obróbką danych, tak zwaną chmurą. Natomiast MGX będzie pełnić funkcję pomostu inwestycyjnego dla Saudyjczyków. Wymiar zaangażowania ze strony państwa amerykańskiego jest obecnie nieznany. Wiemy natomiast, że będzie ono wspierać obecną inicjatywę, między innymi w formie regulacyjnej - podkreśliła Wójtowicz.

"Rola gigantów cyfrowych będzie ogromna"

Zdaniem Wójtowicz skrytykowanie projektu Stargate przez Muska nie wynika z różnic programowych, lecz jego biznesowej niechęci do Sama Altmana z OpenAI. - Jeśli się jej (krytyce) przyjrzeć to, jak na Muska jest ona niezwykle łagodna. Wydaje się, że co do zasady popiera on kierunek działania administracji Trumpa - zaznaczyła.