Jak obniżyć rachunki za energię? "Wynik to ponad 12 tysięcy oszczędności rocznie"

60 proc. Polaków nie zamierza zmniejszać zużycia energii

- Władze publiczne nie prowadzą programu wspólnego oszczędzania. Nie było takiej narracji. Mogę sobie wyobrazić, że byłby to czytelny sygnał, że stoimy przed problemem. Mogłyby powstać szerokie programy oszczędzania z rolą firm, sektora publicznego i gospodarstw domowych. One powinny wystartować w marcu, co pozwoliłoby zadziałać z perspektywą 7 miesięcy, a nie 2 , czyli w momencie, w którym było wiadomo, że paliwa z Rosji nie dotrą - skomentowała.

Jak możemy zaoszczędzić?

- W domu z dwiema kondygnacjami i poddaszem można dokonać kilka działań, np. uszczelnienie drzwi i okien, izolacja nieużytkowanego poddasza, obniżenie temperatury w nieużytkowanej części budynku, zamontowanie ekranów zagrzejnikowych, zastosowanie zaworów i głowic termostatycznych przy kaloryferach. I one przekładają się średnio na 63 procentowe oszczędności energii. Przygotowując raport, liczyliśmy to w oparciu o ceny za energię w czerwcu i lipcu. Wynik to ponad 12 tysięcy oszczędności rocznie. Rozszerzenie pakietu o inne działania inwestycyjne czy poprawa nawyków jego użytkowników, powinny przynieść dalsze oszczędności - zapewniła. Z kolei mieszkańcy bloków mogą "wywrzeć presję na nadzorcy budynku, aby sprawdził jak wygląda moc umowna na umowie z przedsiębiorstwie ciepłowniczym, jak są ustawione parametry na kotłach grzewczych i współdecydować, czy jest potrzeba ogrzewania klatki schodowej".

LED: około 70 złotych w kieszeni

- I to jest realna oszczędność. Tak samo jak to, że w części okien mamy funkcje z pozycją zimowa i letnia. One się różnią stopniem docisku okna do framugi i wtedy mamy większą lub mniejszą cyrkulację powietrza. Kolejny obszar to ekrany zagrzejnikowe, czyli pianka z folią aluminiową. Kosztuje kilka złotych za metr bieżący. Przykleja się ją za grzejnikami po to, aby folia odbijała ciepło, które bez niej ogrzewałoby ścianę. Takie działanie pozwala nam zaoszczędzić 2 do 7 procent energii - tłumaczyła Sonia Buchholtz.