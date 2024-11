Rząd przyjął projekt obniżenia składki zdrowotnej na 2025 rok

Podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów rząd przyjął projekt ustawy o składce zdrowotnej - podano na profilu Polski2050, która zgłosiła projekt, na portalu X. Zakłada on obniżenie w 2025 roku minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Reforma obejmuje ok. 2,6 mln przedsiębiorców, z czego na zmianach zyskuje ok. 2,45 mln.

We wtorek Rada Ministrów zajęła się m.in. autopoprawką do rządowego projektu, która przewiduje obniżenie w 2025 r. minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców płacących podatek na zasadach ogólnych, według 19-procentowej stawki liniowej oraz tych, którzy płacą podatek dochodowy z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Rozwiń

Składka zdrowotna ma wynieść 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Projekt nie podlegał pre-konsultacjom. Pominięto także etapy uzgodnień, konsultacji publicznych i opiniowania projektu, co uzasadniono pilnością inicjatywy.

Projekt został skierowany od razu na posiedzenie Rady Ministrów.

W ocenie skutków regulacji podkreślono, że reforma obejmuje ok. 2,6 mln przedsiębiorców, z czego na zmianach zyskuje ok. 2,45 mln. Podkreślono, że wyższe składki niż obecnie zapłacą podatnicy o największych przychodach rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Projekt przewiduje, że zmniejszą się wpływy do NFZ z tytułu składki zdrowotnej. W 2026 r. będzie to mniej o 5 mld 854 mln zł w budżecie NFZ. W perspektywie do 2034 r. będzie to 59 mld 471 mln zł mniej pieniędzy, z których finansowany jest system ochrony zdrowia.

Zmiany w składce zdrowotnej w szczegółach:

Jak podaje MF, istotą planowanych rozwiązań jest wprowadzenie zmian w podstawie wyliczania oraz opłacania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców od dnia 1 stycznia 2026 r. Poniżej przedstawione zostały proponowane rozwiązania w odniesieniu do różnych form opodatkowania:

- dla osób rozliczających się na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej oraz dla osób rozliczających się w formie podatku liniowego projekt przewiduje:

a) stałą, niską składkę, która będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – w przypadku przedsiębiorców osiągających w danym miesiącu dochód do wysokości 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

b) dodatkową składkę w wysokości 4,9 proc. od nadwyżki ponad 1,5-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku przedsiębiorców, których dochód przekroczy próg 1,5-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

c) uchylenie możliwości rozliczenia zapłaconych składek w podatku dochodowym – w przypadku podatników stosujących opodatkowanie podatkiem liniowym;

2) dla osób stosujących opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych projekt przewiduje:

a) stałą, niską składkę, która będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia – w przypadku przedsiębiorców osiągających w danym miesiącu przychód do wysokości 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku.

b) dodatkową składkę w wysokości 3,5 proc. od nadwyżki ponad 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia – w przypadku przedsiębiorców, których przychody przekroczą próg 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia składka;

c) uchylenie możliwości odliczenia zapłaconych składek od przychodów dla celów podatkowych;

3) dla osób stosujących opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz dla osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą projekt przewiduje:

a) stałą, niską składkę, która będzie wynosić 9 proc. od 75 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę;

b) uchylenie możliwości odliczenia zapłaconych składek od karty podatkowej.

Unikanie dramatycznych konsekwencji Polskiego Ładu

- Przyjmiemy dzisiaj decyzje, które nie tylko uchronią polskich - przede wszystkim mikro-, małych i średnich przedsiębiorców od podwyżki tej składki, ale także zauważalnie ją obniżą w porównaniu do dzisiejszego stanu rzeczy - zapowiedział premier podczas konferencji prasowej przed posiedzeniem rządu. Dodał, że działanie to pozwoli uniknąć "dramatu, który byłby konsekwencją tak zwanego Polskiego Ładu", czyli podwyżek składki zdrowotnej od stycznia 2025 roku. - To kompromis między tym, co jest w tej chwili możliwe finansowo i systemowo a oczywistymi potrzebami przedsiębiorców - wyjaśnił Donald Tusk.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: tvn24.pl, PAP