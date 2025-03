Rosja znacząco zmniejszyła dostawy. "Incydenty w rafineriach"

Rosja gwałtownie zmniejszyła dostawy oleju napędowego do Afryki z powodu ukraińskich ataków na rafinerie ropy naftowej - podał w czwartek niezależny portal Moscow Times, powołując się na dane statystyczne.

W lutym eksport oleju napędowego do krajów afrykańskich spadł prawie dwukrotnie - z 1,27 mln ton w styczniu do 684 tys. ton w kolejnym miesiącu. O blisko 41 proc. zmniejszył się także eksport tego paliwa do Brazylii.