"Robicie różnicę". Pracownicy giganta dostaną wyjątkową nagrodę

Jak podaje BBC to pierwszy raz w historii, gdy Roylls-Royce, drugi największego producent silników do samolotów, przekazał akcje swoim pracownikom. Informacja o bonusie została przekazana pracownikom w wewnętrznej korespondencji. Każdy z 42 tys. zatrudnionych, niezależnie od lokalizacji, dostanie 150 akcji wartych obecnie około 700 funtów, czyli 3,5 tys. zł.

"Nasze dobre wyniki w pierwszej połowie i postęp, jaki dokonujemy w transformacji, były możliwe dzięki ciężkiej pracy i działaniu naszych pracowników" - napisano w wiadomości skierowanej do pracowników.

Ruch ten ma kosztować firmę około 30 milionów funtów. Co ciekawe, brytyjscy pracownicy nie będą mogli sprzedać akcji przez trzy lata, po czym będą podlegać opodatkowaniu, chyba, że akcje będą trzymane przez pięć lat.

Najpierw dołek, potem odbicie

Firma Rolls-Royce mocno ucierpiała z powodu pandemii Covid-19, która spowodowała gwałtowny spadek liczby podróży lotniczych na całym świecie. To wywarło ogromny wpływ na komercyjną działalność lotniczą firmy, która zajmuje się sprzedażą i serwisem silników odrzutowych.

"Te wyniki były możliwe dzięki Waszej ciężkiej pracy i naszym wspólnym działaniom. Robicie różnicę. Dlatego ważne jest, abyście mieli udział w naszym sukcesie" - przekazał pracownikom Erginbilgic w notatce, o której po raz pierwszy poinformował "Financial Times". I dodał w niej, że "dlatego dajemy wam możliwość posiadania części Rolls-Royce’a".

"Chcemy docenić Wasz wkład w nasz przyszły sukces i nagrodzić Was za rolę, jaką w nim odegracie" - stwierdził prezes. Co ciekawe, on sam nie otrzyma nagrody w postaci akcji.