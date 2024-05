Podwyżka wynagrodzenia dla samorządowców. Jest projekt

Trwają prace Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej nad podwyżką płacy minimalnej dla pracowników samorządowych. Po zmianach widełki będą wynosić od 4000 do 6200 zł. Nadal będą one zależne od kategorii.

Planowany termin wejścia w życie przepisów to 1 lipca 2024 r.

Podwyżka dla pracowników samorządowych. Ile wyniesie

Obecna wysokość pensji zasadniczej jest uzależniona od tzw. kategorii zaszeregowania pracownika i wynosi od 3300 zł w I kat. zaszeregowania do 5200 zł w XX kategorii. Projekt przewiduje, że po podniesieniu płacy widełki będą wynosić od 4000 do 6200 zł. Nadal będą one zależne od kategorii.