Prezes strategicznej spółki odwołany ze stanowiska

Nitro-Chem to spółka należąca do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, jednego z największych koncernów obronnych w Europie, będącego własnością Skarbu Państwa. Zajmuje się produkcją materiałów wybuchowych.

"Wskazany przez prokuraturę jako członek zorganizowanej grupy przestępczej"

WITU potwierdziło, że to właśnie Kasprzak osobiście nadzorował detonacje na poligonach. "Śledztwo obejmuje do tej pory 22 osoby. Prokuratorzy badają możliwość popełnienia przez te osoby w sumie ponad 140 przestępstw" - czytamy.

W listopadzie na stronie Nitro-Chemu opublikowano oświadczenie dotyczące prezesa: "W związku z publikacjami medialnym dotyczącymi Prezesa Zarządu Piotra Kasprzaka informujemy, że Spółka "Nitro-Chem" nie dysponuje dokumentami mówiącymi o tym, aby Pan Piotr Kasprzak miał postawione jakiekolwiek zarzuty". Zwróciliśmy się do Prokuratury Okręgowej w Warszawie z pytaniami o to, ile osób do tej pory usłyszało zarzuty w tej sprawie i czy wśród tych osób jest również Piotr Kasprzak. Do momentu publikacji artykułu nie otrzymaliśmy odpowiedzi.