Świadczenia za błędy medyczne. Są pierwsze wypłaty

Fundusz Kompensacyjny - jaka wysokość świadczenia?

Fundusz Kompensacyjny ma ułatwić dochodzenie rekompensaty przy błędach medycznych z pominięciem sądu. - Za uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia można otrzymać od 2 do 200 tysięcy złotych, za zgon od 20 do 100 tysięcy złotych dla każdego wnioskodawcy - wyjaśnia Rzecznik Praw Pacjenta.

- Wszędzie tam, gdzie do tej pory funkcjonowało, rozwiązanie polegające na pójściu do sądu, można taką kwotę zadośćuczynienia uzyskać szybciej, sprawniej. Rzecznik Praw pacjenta zgodnie z ustawą ma 90 dni na to, by rozpatrzyć taką sprawę - dodaje Jakub Gołąb, rzecznik ministerstwa zdrowia.