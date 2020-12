Orlen na kolejnych zakupach na rynku mediów? Koncern odpowiada

PKN Orlen, poza wydawnictwem Polska Press, nie planuje przejmowania innych mediów - oświadczył koncern. Firma podkreśliła, że koncentruje się na rozwoju aktywów wspierających sprzedaż, które już funkcjonują, albo zgodnie z zapowiedziami, będą częścią Grupy Orlen, jak Sigma Bis, Ruch i Polska Press.

"PKN Orlen nie ma żadnych planów na przejmowanie innych mediów. Koncentrujemy się na rozwoju aktywów wspierających sprzedaż, które już funkcjonują, albo zgodnie z zapowiedziami, będą częścią Grupy Orlen, czyli spółek Sigma Bis, Ruch i Grupy Polska Press" - poinformowało biuro prasowe płockiego koncernu, odpowiadając na pytania TVN24 Biznes. Pod koniec ubiegłego tygodnia onet.pl podał, powołując się przy tym na dwa własne, niezależne źródła, że PKN Orlen rozważa przejęcie spółki Gremi Media, do której należą m.in. dziennik "Rzeczpospolita" i "Parkiet". Według portalu "miałby to być kolejny krok na drodze do tzw. repolonizacji rynku mediów w Polsce".

Jak poinformowała TVN24 Biznes Karolina Kapral z Gremi Media, spółka "nie jest stroną żadnych rozmów ani adresatem żadnych propozycji dotyczących zmian swojej struktury właścicielskiej". - Zwracamy jednak uwagę, że Gremi Media SA nie jest dysponentem swoich akcji i jedynym podmiotem mogącym udzielić pełnej odpowiedzi na tak sformułowane pytania jest właściciel pakietu kontrolnego akcji, czyli spółka KCI SA - dodała.

"Pozostajemy inwestorem strategicznym"

Stanowisko prezesa tej spółki zostało przedstawione w poniedziałkowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej". - Trudno mi się odnosić do spekulacji medialnych. Jako zarząd działamy zgodnie ze strategią na lata 2019-2030, która zakłada, że – cytuję - KCI poszukuje inwestorów do objęcia od 40 do 60 procent akcji. Obecnie nasz udział to prawie 76 procent. Pozyskaliśmy już mniejszościowych akcjonariuszy amerykańskich, obecnie mają oni w sumie 13,3 procent, a dążymy, by kapitał z USA miał docelowo 20 procent udziałów. Pozostałe papiery znajdują się w rękach polskich przedsiębiorców, których również sukcesywnie pozyskujemy: interesuje nas współpraca z podmiotami, które mogą objąć większe pakiety: 1-5, a nawet 10 procent. Gorąco do tego zachęcam, to na pewno będzie ważne dla ich przedsięwzięć, a także dla całego obrotu gospodarczego w Polsce - powiedział Piotr Łysek, prezes KCI.

- Przypomnę, że KCI jest właścicielem prawie 1,3 miliona akcji Gremi Media, z czego 0,57 miliona to papiery imienne uprzywilejowane co do głosu. Możemy więc zgodnie ze strategią, zejść z zaangażowania kapitałowego zachowując istotny udział w głosach. Pozostajemy inwestorem strategicznym Gremi Media - podkreślił Łysek.

Polska Press w rękach Orlenu

W ubiegłym tygodniu PKN Orlen zakomunikował, że Grupa Orlen rozszerza działalność w obszarze mediowym i przejmuje wydawnictwo Polska Press, dzięki czemu uzyska dostęp do 17,4 mln użytkowników portali internetowych, a także czytelników "Dziennika Bałtyckiego", "Polska The Times" czy "Dziennika Polskiego". "Przejmujemy wydawnictwo @Polska_Press. Dzięki transakcji zyskamy dostęp do 17,4 mln użytkowników portali wchodzących w skład Grupy. Pozwoli nam to skutecznie wspierać sprzedaż i rozbudowywać narzędzia big data. To kluczowe zasoby w kontekście planowanego rozwoju sieci detalicznej" - oznajmił tydzień temu na Twitterze prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Jak podał wówczas w komunikacie PKN Orlen, "akwizycja jednej z największych grup wydawniczych w Polsce, w połączeniu z wykorzystaniem kompetencji i potencjału agencji mediowej Sigma Bis oraz spółki Ruch, umożliwi koncernowi stworzenie elastycznej, spersonalizowanej i kompleksowej oferty, która znacząco poprawi satysfakcję klientów".

Plany koncernu

PKN Orlen zapowiedział m.in., że rozbuduje narzędzia big data w oparciu o zasoby Polska Press, Orlen VITAY, Stop Cafe, ale też Grupę Energa czy Ruch. Koncern zwrócił uwagę, że "Polska Press posiada bazę wiedzy na temat preferencji klientów, prowadzonych transakcji czy wartości koszyka w odniesieniu do grupy 60,07 proc. użytkowników internetu w całej Polsce". Koncern wskazał, że "tworzenie wewnętrznych baz danych to kluczowy trend na rynku reklamy, ale również sprzedaży detalicznej". Przyznał zarazem, że "włączenie do portfolio usług podmiotu mediowego w istotny sposób rozszerzy ofertę Grupy Orlen w obszarze reklamy dla klientów zewnętrznych".

