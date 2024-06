Znalazły w piwnicy miliony po dziadku. Mają teraz duży problem

Dwie siostry z Genui znalazły w piwnicy domu swojego zmarłego dziadka ogromną sumę pieniędzy - donosi agencja Adnkronos. Mają jednak teraz problem, gdyż znalezione oszczędności są we włoskich lirach. Od 2002 roku we Włoszech obowiązuje euro, a rodzimej waluty nie można już od lat wymieniać. Jednak walczą. - Wielu dziadków i rodziców oszczędzało pieniądze przez całe życie, a w ten sposób ich wysiłki idą na marne - podkreślają.

Skarb w piwnicy w starej walucie

- Zwróciłyśmy się do banku centralnego- Banca d'Italia, by dokonać wymiany pieniędzy, ale odpowiedziano nam, że ponieważ minęło już więcej niż 10 lat od wprowadzenia euro do obiegu, nie jest to możliwe - wyjaśniły siostry.