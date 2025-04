"Przetrwaliśmy szok związany ze zdradą USA"

Mark Carney o USA i Trumpie

Mówił też, że "USA chcą naszej ziemi i zasobów" i "nie są to czcze pogróżki". Podkreślił jednak, że do ich spełnienia "nigdy nie dojdzie". Ambicję, skromność i jedność wymienił jako trzy wartości, którymi zamierza się kierować. Nawiązując do zapowiadanej na czas po wyborach rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem , Carney powtórzył, że nie istnieje już światowy system handlu w znanym dotąd kształcie.

Dodał, że Kanada będzie kształtować swoje relacje z USA tak, by były to relacje "dwóch suwerennych państw".

Kanada chce być "mocarstwem energetycznym"

Carney: Kanada to coś więcej niż naród

Carney - który jest liderem liberałów od 9 marca, a premierem od 14 marca - po raz pierwszy startował w wyborach parlamentarnych i wygrał w swoim ottawskim okręgu Nepean. W wystąpieniu podczas wieczoru wyborczego podkreślił, że Kanada będzie "budować niezależną przyszłość". - Kanada to coś więcej niż naród, to konfederacja - powiedział.

Plan "przekształcenia społeczeństwa" Kanady

Zaapelował do Kanadyjczyków o jedność i zapewnił, że jego rząd będzie dbał o język francuski i francuską kulturę prowincji Quebec. Carney pogratulował liderom pozostałych partii za służenie Kanadzie oraz podziękował za wsparcie swojej żonie i dzieciom. To właśnie Diana Fox Carney zapowiedziała wejście premiera na scenę podczas wieczoru wyborczego. Opisała go jako osobę "konsekwentną, empatyczną, lojalną", która odwołuje się do ważnych wartości, a także "ma złośliwe poczucie humoru i szeroki uśmiech".