Lasek o CPK: łopata nie została wbita, ale toczki dla hostess uszyto

Lekką ręką trwoniono pieniądze na mrzonki. Na przykład spółka miała budować lotnisko i kolej, a nie finansować amatorską galę MMA, albo pikniki w miejscowościach odległych o ponad czterysta kilometrów od CPK, czy sponsorować konferencje polityków PiS - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek podczas wystąpienia w Sejmie. - Do listopada 2024 roku podpisaliśmy kilkadziesiąt umów na łączną kwotę około 650 milionów złotych - wyliczał Lasek.

- Na bogato, zamówiono nawet specjalne stroje dla hostess, uszyto dla nich toczki. To na niej (konferencji - przyp. red.) pan minister Marcin Horała chwalił się, że nie jedna, a wiele łopat zostało wbitych. Chciałbym te łopaty zobaczyć. Łopata nie została wbita, ale toczki dla hostess uszyto - stwierdził poseł.

CPK ma powstać na terenie gminy Baranów (zdjęcie z 2021 roku) TVN24

- Chciałbym też zobaczyć te ręcznie szyte skórzane kosmetyczki, które kosztowały 22 tysiące złotych. To są takie drobiazgi zdawałoby się, ale pokazujące podejście takie trochę: to nasz folwark, to robimy, bo możemy, bo nikt nas nie kontroluje. Szanowni Państwo te kosmetyczki to musiało być wyraźnie coś, bez czego ten projekt nie mógłby istnieć - ironizował z mównicy Lasek.

CPK - wizualizacja CPK

Stan realizacji programu CPK

- Wszystkie objęte umowami prace projektowe w obszarze lotniskowym, kolejowym czy studialne, czyli STEŚ, a także prace w terenie dla poszczególnych linii, były i są realizowane. Do listopada 2024 roku podpisaliśmy kilkadziesiąt umów na łączną kwotę około 650 milionów złotych. Odeszliśmy od wizji rozwoju lotnictwa i kolei opartych o ideologię na rzecz oparcia się na liczbach i prognozach ruchu - wyliczał pełnomocnik rządu ds. CPK.

Lasek wskazał, że dokonano szeregu niezbędnych zmian w zakresie realizacji programu inwestycyjnego, by zapewnić jego wykonalność. "Przede wszystkim konieczne było urealnienie harmonogramów, których prawdopodobieństwo dotrzymania do tej pory wynosiło zero i stanowiło istotny element przedwyborczej propagandy" - zauważył.

- Zoptymalizowaliśmy zakres inwestycji do faktycznych potrzeb, zasobów oraz możliwości finansowych państwa, uwzględniając zarówno potrzeby gospodarcze kraju, jak i oczekiwania lokalnej społeczności. Aktualnie projekt CPK jest w fazie intensywnej realizacji, a jego poszczególne etapy są realizowane zgodnie z nowym, urealnionym harmonogramem - podkreślił Lasek.

Centralny Port Komunikacyjny - wizualizacje CPK

Dalej pełnomocnik rządu ds. CPK wyliczył, że "jesteśmy w trakcie odbiorów projektu budowlanego lotniska, dworca kolejowego i węzła przesiadkowego transportu publicznego wykonanego przez konsorcjum architektoniczne pełniące rolę master architekta. Dokumentacja budowlana zawiera około 6250 rysunków projektowych i ponad 50 raportów". Do tego "przygotowywana jest dokumentacja koncepcyjna dróg startowych, dróg kołowania, płyt postojowych i części dróg przylotniskowych wraz z budynkami technicznymi w ich sąsiedztwie".

- Ponadto przygotowywany jest projekt robót budowlanych dla tunelu kolejowego pod lotniskiem. W opracowaniu jest dokumentacja projektowa dla tak zwanych obiektów wspierających. Prowadzone są zaawansowane prasy nad projektem wieży kontroli ruchu lotniczego, jak również budynków służb ratowniczo-gaśniczych. Spółka CPK podpisała też umowę na zaprojektowanie Centrum Kontroli Operacji Lotniczych - wskazał Maciej Lasek.

Więcej ziemi pod budowę CPK

Pełnomocnik rządu ds. CPK dodał, że skupowane są "następne hektary pod inwestycję".

- W październiku podpisaliśmy protokoły uzgodnień i umowy dla rekordowej liczby nowych gruntów. Nigdy od samego początku, w ciągu miesiąca nie było tyle podpisanych uzgodnień i nabyć gruntu. Do programu Dobrowolnych Nabyć prowadzonego na obszarze lotniskowym zgłosiło się dotychczas ponad 1400 osób posiadających prawie 4000 hektarów. Z tej puli spółka CPK zakupiła już ponad 1600 działek o łącznej powierzchni 1477 hektarów. Ta liczba już jest nieaktualna. Dzisiaj po dzisiejszej informacji bieżącej będziemy mogli ją zwiększyć o kolejne 50 hektarów - pochwalił się Lasek.

Na koniec podkreślił, że obecnie "tworzymy CPK jako duży, nowoczesny, opłacalny biznesowo projekt, ale przede wszystkim taki, który łączy Polaków i jest oparty na realnym harmonogramie".

- To jest spółka skarbu państwa, a nie prywatny folwark, o czym w poprzednich latach, zdaje się, zapomniano. My wiemy, że wydajemy środki publiczne i bierzemy odpowiedzialność za każdą wydaną złotówkę. Pierwsza opłata na placu budowy nowego lotniska zostanie wbita w 2026 roku. Nadchodzące 12 miesięcy to intensywne prace przygotowawcze - zaznaczył przedstawiciel rządu.

Co ma powstać w ramach CPK

CPK to spółka Skarbu Państwa powołana do przygotowania i realizacji Programu wieloletniego Centralnego Portu Komunikacyjnego, obejmującego budowę nowego lotniska centralnego dla Polski oraz koordynacji i realizacji inwestycji towarzyszących, w tym nowej sieci linii kolejowych, dróg ekspresowych, autostrad i pozostałej infrastruktury przesyłowej. Nadzór właścicielski nad nią sprawuje Pełnomocnik Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

CPK - wizualizacja CPK

W ramach Programu CPK ma powstać m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane między Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości. Nowy port lotniczy ma być przystosowany początkowo do obsługi 34 mln pasażerów rocznie i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 r. wynosi 131,7 mld zł.

