Pełczyńska-Nałęcz o nowym podatku: da impuls rozwojowy gospodarce

W czwartek ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz wyraziła gotowość do rozpoczęcia prac nad wdrożeniem podatku od nadzwyczajnych zysków banków. Podkreśliła, że nowa opłata przyniesie dochody na kluczowe cele takie jak bezpieczeństwo czy ochrona zdrowia.

"O konieczności wprowadzenia podatku od nadmiarowych zysków banków mówię od dawna. Po rekordowych zyskach w 2024 r., banki idą po kolejny rekord - 23,49 mld zł w 6 miesięcy 2025 r., czyli wzrost o 18,3 proc. rok do roku. Skąd te zyski? Z przewartościowanych, bardzo drogich kredytów. Tracą na tym firmy, kredytobiorcy i polska gospodarka" - napisała na platformie X Pełczyńska-Nałęcz.

"Podatek od nadmiarowych zysków przyniesie dochody na ważne cele np. takie jak ochrona zdrowia czy bezpieczeństwo. A jednocześnie zmotywuje banki do udzielania większej ilości, za to tańszych kredytów. Co da impuls rozwojowy polskiej gospodarce. Ma Pan Minister (finansów i gospodarki - red.) tutaj pełną naszą gotowość do współpracy. Polska2050" - dodała.

Rozwiń

Sektor bankowy z nowym podatkiem

W środę w Polsat News minister finansów i gospodarki Andrzej Domański poinformował, że w najbliższych tygodniach pojawią się założenia przepisów dotyczących podatku na sektor bankowy. Domański poinformował ponadto, że obecnie trwają prace nad budżetem na 2026 rok, a zapytany czy projekt uwzględnia jakąś formułę podatków od zysków banków, wskazał, że zakłada nałożenie pewnej dodatkowej kwoty podatku na sektor bankowy.

Resort finansów zapytany w czwartek, o jaki podatek chodzi wskazał, że Ministerstwo Finansów analizuje różne scenariusze w zakresie opodatkowania sektora bankowego.

"Ministerstwo Finansów analizuje różne scenariusze w tym zakresie i zgodnie z zapowiedzią Ministra Finansów i Gospodarki szczegóły docelowego rozwiązania będą podane do publicznej wiadomości w najbliższych czasie" - napisał w czwartek resort finansów w odpowiedzi na pytania PAP Biznes.

Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański informował w czerwcu, że Ministerstwo Finansów pracuje nad podatkiem dotyczącym odsetek od rezerwy obowiązkowej utrzymywanej przez banki w NBP. Wskazał wówczas, że przychody do budżetu w 2026 r. z tego tytułu mogłyby sięgnąć 1,5-2 mld zł.

Autorka/Autor:BC/ams

Źródło: PAP