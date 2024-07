Globalna awaria oprogramowania powinna przypomnieć nam wszystkim, że trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy - napisał w sobotę na platformie X wicepremier, szef Ministerstwa Cyfryzacji Krzysztof Gawkowski odnosząc się do piątkowej awarii systemów Microsoft.

"Dziś poranek zaczął się spokojnie, ale wczorajsza globalna awaria oprogramowania pokazuje, że mało prawdopodobne rzeczy również mogą się zdarzyć. To powinno przypomnieć nam wszystkim, że trzeba być przygotowanym na każdy scenariusz kryzysowy. Nie tylko w administracji publicznej, ale również w biznesie. Trzeba mieć plany awaryjne, regularnie ćwiczyć ich uruchomienie i nie żałować środków na cyberbezpieczeństwo" - podkreślił Gawkowski.

Globalna awaria

W piątek doszło do globalnej awarii systemów firmy Microsoft, której skutki odczuło wiele firm i instytucji na świecie. Rzeczniczka Microsoft Polska Anna Klimczuk przekazała, że zdarzyły się jednocześnie dwie awarie. Jedna dotyczyła oprogramowania Azure, czyli platformy chmurowej służącej do administrowania aplikacjami i usługami, a druga związana z aktualizacją oprogramowania antywirusowego zewnętrznego przedsiębiorstwa CrowdStrike.

Minister cyfryzacji Gawkowski informował wtedy, że systemy infrastruktury krytycznej w Polsce działają płynnie. Jak powiedział, że zgłaszano przypadki awarii na terenie kraju, lecz nie dotyczyły one infrastruktury krytycznej. Stwierdził, że sytuacja w Polsce jest lepsza, niż to, co można obserwować w krajach zachodnich.