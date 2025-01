ZUS nie uznaje prawa do emerytur górniczych części pracowników. Problemem definicja

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie uznaje prawa do emerytur górniczych części pracowników spółek górniczych – poinformował podczas wtorkowego posiedzenia podkomisji ds. sprawiedliwej transformacji prezes ZE PAK, Piotr Woźny. Przedstawiciele ZUS i resortu pracy wskazali, że problemem jest definicja "pracy górniczej".

Zdaniem prezesa ZE PAK Piotra Woźnego problem już teraz dotyczy ponad 400 pracowników kopalni "Konin" i spółek powiązanych. To niemal jedna czwarta pracowników konińskiego zakładu uprawnionych do skorzystania z przyjętej w 2023 r. ustawy osłonowej gwarantującej pracownikom z branży górnictwa węgla brunatnego urlopy górnicze. Warunkiem ich uzyskania jest przyznanie przez ZUS emerytury górniczej.

Przyjęta w 2023 r. ustawa osłonowa obejmie blisko 23 tys. pracowników w całej Polsce, ale to właśnie górnicy i energetycy z grupy ZE PAK skorzystają z niej jako pierwsi. Koncern jest w trakcie wygaszania kolejnych odkrywek węgla brunatnego. Obecnie działa już tylko ostatnia odkrywka "Tomisławice". Prezes ZE PAK Piotr Woźny zapowiedział jej zamknięcie najpóźniej w połowie 2026 r.

Odmowa prawa do emerytur górniczych. Cztery grupy

Jak przekonywał Woźny ZUS odmawia przyznania prawa do emerytur górniczych czterem grupom pracowników zatrudnionych w ZE PAK : pracującym przy remontach maszyn podstawowych, w kierownictwie i dozorze ruchu kopalni, pracownikom odwodnienia i rekultywacji oraz kolei górniczych.

- Te wszystkie osoby zatrudniały się albo w energetyce, albo w górnictwie. Nie niuansowały swojej sytuacji w zależności od tego na jakim odcinku procesów technologicznych w energetyce czy w węglu pracowały. Były po prostu pracownikami kopalni albo elektrowni. Ich koledzy, koleżanki, którzy pracowali na tych samych, identycznych stanowiskach, wykonując taką samą pracę, jak oni wykonywali, uzyskiwali uprawnienia do emerytury górniczej – powiedział Woźny.

"Nie takie były intencje wprowadzonej w 2022 roku nowelizacji ustawy"

- Ta praca górnicza, polegająca na przykład na przewozie nakładu ze złoża, musi być oceniana w sposób funkcjonalny, przez to z czym ona jest związana. Jeżeli w takiej pracy (…) związek funkcjonalny jest przede wszystkim z nie z wydobyciem węgla, ale sprzedażą tego węgla, to zdaniem ZUS, zdaniem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, nie jest to już praca górnicza – powiedział. Gajewski, dodał jednak, że nie takie były intencje wprowadzonej w 2022 r. nowelizacji ustawy, która miała rozszerzyć uprawnienia na kolejne grupy pracowników.