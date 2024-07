Prąd dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska przeciwna pomysłowi Tuska

Komisja Europejska nie popiera pomysłu premiera Donalda Tuska, by za unijne pieniądze sfinansować spalanie polskiego węgla na potrzeby Kijowa - przekazała "Rzeczpospolita". Propozycja szefa rządu zaskoczyła nie tylko Brukselę, ale także wiele spółek energetycznych.

O tym, że rząd szuka sposobu, aby móc spalać polski węgiel, nie płacąc za wynikającą z tego dodatkową emisję CO2, premier Donald Tusk mówił po spotkaniu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. "Prąd wytworzony przez polskie elektrownie z polskiego węgla za europejskie pieniądze będziemy przesyłać istniejącym mostem energetycznym do Ukrainy" – zapowiedział.

Zaskakujący pomysł premiera

Jak podkreśliła piątkowa "Rzeczpospolita", słowami premiera było zaskoczonych wiele energetycznych spółek - ale nie tylko one. "Widzieliśmy uwagi polskiego premiera, ale nie są nam znane żadne szczegółowe propozycje i nie mieliśmy żadnego kontaktu z polskimi władzami w tej sprawie" - brzmi odpowiedź KE na prośbę "Rz" o komentarz do pomysłu Tuska.

Według "Rzeczpospolitej" Komisja Europejska nie widzi także możliwości produkowania prądu z polskiego węgla "za europejskie pieniądze". Jak czytamy w gazecie, urzędnicy KE podkreślają, że "energia wytwarzana przez elektrownie w UE i eksportowana do Ukrainy objęta jest zwykłymi zasadami EU ETS, co oznacza, że elektrownie spalające węgiel muszą zakupić uprawnienia ETS (do emisji CO2 – red.) odpowiadające ich emisji, czyli płacą za emisję zgodnie z zasadą, że płaci zanieczyszczający, która jest podstawą systemu ETS"