Rośnie dziura w budżecie. Resort ujawnił nowe dane

Po październiku bieżącego roku deficyt budżetu państwa wyniósł ponad 129 miliardów złotych, czyli około 70 procent planu na cały rok - przekazało w piątek Ministerstwo Finansów. To wzrost o ponad 20 miliardów w porównaniu do danych z ubiegłego miesiąca.

"W okresie styczeń – październik 2024 r. dochody budżetu państwa wyniosły ok. 519,5 mld zł i były wyższe o ok. 44,1 mld zł (tj. 9,3 proc.) w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego (475,4 mld zł, tj. 79,1 proc. planu)" - przekazał resort.

Dochody podatkowe w październiku

Dochody podatkowe budżetu państwa wyniosły 464,6 mld zł i był wyższe w porównaniu do wykonania w okresie od stycznia do października ubiegłego roku o ok. 45,4 mld zł (tj. 10,8 proc.) w tym: