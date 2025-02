"Co robiłeś w zeszłym tygodniu?" Musk przepytuje urzędników, za brak odpowiedzi grozi zwolnieniami

W sobotę wieczorem pracownicy rządu federalnego USA otrzymali e-maile z działu kadr Biura Zarządzania Personelem Stanów Zjednoczonych (OPM), z prośbą o przesłanie informacji co udało się im zrobić w pracy w minionym tygodniu - donosi Reuters. Brak odpowiedzi ma być podstawą do zwolnienia z pracy. Chwilę wcześniej Musk zapowiedział takie działanie w serwisie X.

Presja ze strony Trumpa

Pięć punktów podsumowujących

E-mail, do którego agencja Reuters miała wzgląd, został wysłany z adresu działu kadr Biura Zarządzania Personelem Stanów Zjednoczonych (OPM). Wyjaśniono w nim że pracownicy mają odpowiedzieć, składając pięć punktów podsumowujących "co udało się im osiągnąć w pracy w zeszłym tygodniu" i wysyłając kopię do swoich przełożonych. Mają to na czas do poniedziałku.