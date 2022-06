Orlen "przygotowany na 'jedynkę' z przodu"? "Jest coś na rzeczy"

Orlen wymienia pylony na takie z większymi wyświetlaczami. - To nie jest tak, że te przygotowania wzięły się znikąd - powiedziała w rozmowie z portalem TVN24 Biznes analityczka rynku paliw w BM Reflex Urszula Cieślak. Jak podkreślała ekspertka, ceny na niektórych stacjach już przekroczyłyby poziom 10 złotych, gdyby nie obniżone podatki na paliwa. Według obecnych przepisów tak zwana tarcza antyinflacyjna ma obowiązywać tylko do lipca.

Ceny paliw. "Te przygotowania nie wzięły się znikąd"

- Pewnie są one motywowane tym, że ceny mogą osiągać jakieś wysokie poziomy. Jeżeli dzisiaj sobie weźmiemy poziom benzyny 98-oktanowej, to ona kosztuje 8,46 groszy w hurcie. Gdyby była tarcza antyinflacyjna cofnięta, to znaczy, gdyby stawka podatku wynosiła 23 proc., to benzyna 98-oktanowa kosztowałaby już dzisiaj 9,63 zł. Aby było na wyświetlaczu 10 zł, to tak naprawdę niewiele brakowałoby - mówiła.