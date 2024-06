Ogromna liczba rodziców nie złożyła wniosku. Pieniądze mogą przepaść

Duża część rodziców i opiekunów nie złożyła jeszcze wniosków o 800 plus. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że w związku z rozpoczętym właśnie okresem świadczeniowym konieczne jest złożenie nowego wniosku. - Jeśli rodzice dostarczą dokumenty po końcu czerwca, nie otrzymają wyrównania za ten miesiąc - przypomina rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Na około 100 tysięcy dzieci nie złożono jeszcze wniosków o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy. Jeśli rodzice zrobią to w czerwcu, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy najpóźniej do końca sierpnia z wyrównaniem za czerwiec i lipiec - przekazał Paweł Żebrowski.

Jak dodaje, złożenie dokumentów po końcu czerwca sprawi, że wnioskującym przepadną pieniądze za ten miesiąc. - Prawo do świadczenia będzie przysługiwało od momentu złożenia dokumentów, czyli wniosek złożony w lipcu będzie oznaczał wypłatę świadczenia od lipca - podkreślił Żebrowski.

Wniosek o 800 plus - jak sprawdzić, czy jest złożony?

Jeśli rodzic bądź opiekun dziecka nie jest pewny, czy złożył wniosek o 800 plus na nowy okres, może to sprawdzić, logując się na PUE ZUS. - Można tam upewnić się, czy wniosek wpłynął bez względu na to, jakim kanałem został złożony, tj. czy był wysyłany przez PUE, bankowość elektroniczną, Emp@tię czy aplikację mobilną mZUS – wskazał Żebrowski.

Zwrócił uwagę, że w zakładce Rodzina 800 plus w oknie "Szczegóły Twoich wniosków" może sprawdzić nie tylko, czy wniosek wpłynął do ZUS, ale także jaki jest stan obsługi tego wniosku, np. że jest w trakcje obsługi bądź świadczenie zostało przyznane.

- Jeśli klient, który nie miał dotychczas konta na PUE ZUS, a złożył wniosek o świadczenie wychowawcze przez bankowość elektroniczną bądź za pośrednictwem portalu Emp@tia, to konto na PUE zostało mu założone automatycznie, a na adres e-mailowy wskazany we wniosku o świadczenie wychowawcze przekazano dane do logowania na to konto – przekazał rzecznik ZUS.

Świadczenie 800 plus przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Pieniądze są przekazywane jedynie w formie bezgotówkowej na rachunek bankowy.

Źródło: PAP