Zmiany w ubezpieczeniach. Prezydent podpisał ustawę

Ustawa przewiduje m.in. podwyższenie minimalnych sum gwarancyjnych do 29 mln 876 tys. 400 zł w przypadku szkód na osobie i 6 mln 21 tys. 600 zł w przypadku szkód w mieniu w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych. Wyższe sumy gwarancyjne będą miały zastosowanie nie tylko do umów OC zawartych po wejściu w życie zmian, ale także do umów już obowiązujących.