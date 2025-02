Za duże stężenie alkoholu w płynach do spryskiwaczy. Producenci wycofują produkty z obrotu

6 na 50 zbadanych partii zimowych płynów i koncentratów płynów do spryskiwaczy i odmrażaczy do szyb samochodowych miała przekroczoną zawartość metanolu - poinformował Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Substancja jest silną trucizną.

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) poinformował w piątek, że inspektoraty Inspekcji Handlowej w 2024 r. skontrolowały zimowe płyny i koncentraty płynów do spryskiwaczy oraz odmrażacze do szyb samochodowych. Eksperci w laboratorium UOKiK w Łodzi zbadali 50 partii tych produktów pod względem zawartości metanolu. Urząd przeprowadził kontrolę u 53 przedsiębiorców – 24 prowadzących placówki handlu detalicznego, 17 dużych sieci handlowych i 12 hurtownie.

Wyniki kontroli UOKiK

W ramach badań laboratoryjnych sprawdzano pod względem zawartości metanolu produkty do szyb samochodowych: 28 partii zimowych płynów do spryskiwaczy, 21 partii odmrażaczy, jeden koncentrat zimowego płynu do spryskiwaczy. Przepisy ograniczają dopuszczalną zawartość metanolu w tego typu produktach wprowadzanych do obrotu konsumenckiego.

Urząd przekazał, że na 50 zbadanych partii, przekroczoną dopuszczalną zawartość metanolu stwierdzono w sześciu zimowych płynach do spryskiwaczy: ATP (-22 st. C), Doris Advanced Winter Clean (-22 st. C), Tech9 (-22 st. C), Q11 (-22 st. C), WaBa (-22 st. C) – powyżej 3 proc. metanolu, Fairline (-20 st. C) – 0,76 proc. metanolu w próbce podstawowej (niepewność wyniku 0,10 proc.), 0,75 proc. w próbce kontrolnej (niepewność rozszerzona 0,11 proc.). UOKiK podał, że dopuszczalne stężenie wynosi do 0,6 proc.

Dodał, że wydano też pięć decyzji zobowiązujących przedsiębiorców do zwrotu kosztów przeprowadzonych badań, a w jednym przypadku sprawa jest w toku. Urząd wyjaśnił, że przedsiębiorców do kontroli typuje na podstawie analizy rynku, wyników poprzednich kontroli oraz sygnałów od konsumentów lub innych uczestników rynku.

"Inspekcja Handlowa przekazała informacje o nieprawidłowościach do właściwych miejscowo organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która może działać w ramach własnych kompetencji, a także skierowała pisma z wnioskami pokontrolnymi do przedsiębiorców" - poinformował Urząd. Zaznaczył, że w efekcie kontroli większość przedsiębiorców podjęła działania naprawcze, np. wycofując kwestionowany towar ze sprzedaży.

Metanol trucizną

Urząd przypomniał, że metanol jest silną trucizną - wypicie kilkunastu gramów może być przyczyną ślepoty, a nawet śmierci. Zwrócił jednocześnie uwagę, że kontrole zawartości metanolu w płynach do spryskiwaczy szyb samochodowych oraz do odmrażania szyb samochodowych odbywają się cyklicznie.

Wszystkie produkowane i wprowadzane do obrotu produkty - jak podkreślił UOKiK - muszą spełniać wymagania w zakresie ograniczeń wskazanych w załączniku XVII do unijnego rozporządzenia REACH. Płyny do spryskiwaczy oraz do odmrażania szyb samochodowych oferowane konsumentom mają wprost wskazane w rozporządzeniu REACH ograniczenia w zakresie stężenia metanolu.

"Jeśli kontrola wykryje przekroczenie dopuszczalnego stężenia substancji chemicznych, określonego ww. przepisami – produkty muszą być wycofane ze sprzedaży, a kontrolowany jest obciążony kosztami badań laboratoryjnych" - podał UOKiK.

Autorka/Autor:jw/ams

Źródło: PAP