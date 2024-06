Wzrost stawki za badanie pojazdu? Jest jasne stanowisko resortu

Niektóre media pisały wcześniej, że nowa stawka za samochód osobowy powinna wynieść 430 zł zamiast 98 zł, co miało być efektem powiązania opłaty z płacą minimalną . To jeden z postulatów Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji RP (SITK), na które powołuje się dziennik.pl.

Od 1 lipca po raz drugi w tym roku wzrośnie płaca minimalna do 4300 zł brutto. Gdyby przyjąć proponowany wskaźnik wyliczenia stawki za badanie techniczne, to kierowcy musieliby płacić wspomniane 430 złotych. To postulat, w swoim wpisie resort infrastruktury jasno zaprzecza, by tak miało być.