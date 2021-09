Fotoradar-rekordzista w trakcie wakacji zarejestrował niemal 2 tysiące wykroczeń

Fotoradary - mandaty

Z danych GITD wynika, że kierowcy niestosujący się do ograniczeń, przekraczali prędkość średnio o 28 km/h, choć byli również niechlubni rekordziści. Jak wskazano, w miejscowości Załuzie fotoradar zarejestrował samochód, którego kierowca miał na liczniku 110 km/h – przekroczył ponad dwukrotnie dozwoloną prędkość". "Z niewiele mniejszą prędkością – 108 km/h w obszarze zabudowanym – poruszał się pojazd w miejscowości Stopnica" - dodano.

Wakacje 2021 - autokary wycieczkowe pod kontrolą

Inspekcja Transportu Drogowego w trakcie wakacji sprawdziła również 1768 autokarów wycieczkowych. To o ponad 600 autokarów więcej niż rok wcześniej. Kontrolowano przede wszystkim autokary, którymi na wakacyjny wypoczynek podróżowali najmłodsi. "Wyniki kontroli to 57 zatrzymanych dowodów rejestracyjnych, 14 pojazdów niedopuszczonych do dalszej jazdy oraz nałożonych 288 mandatów karnych" - podał GITD.