Powstanie kolejny odcinek Via Carpatia. Podpisano umowę

Jest umowa na projekt i budowę odcinka drogi ekspresowej S19 Iskrzynia - Miejsce Piastowe w województwie podkarpackim. To fragment międzynarodowego szlaku Via Carpatia. Wartość umowy podpisanej w poniedziałek z wykonawcą przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) przekracza 365 milionów złotych. Odcinek ma być oddany do ruchu w 2025 roku.