To było dosyć proste i typowe zdarzenie, w odróżnieniu od kwoty - tak o stłuczce ich klienta mówi Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Warty. Kierowca, dzięki polisie OC, za którą zapłacił 400 złotych, uniknął pokrycia kosztu wymiany zderzaka w unikatowym Ferrari Monza SP1 - 324 tysięcy złotych. Przykłady z tej i innych firm ubezpieczeniowych pokazują, jaką rolę odgrywa komunikacyjne OC.

- Doszło do niewielkiego pęknięcia zderzaka. Został on wymieniony na nowy, a koszt wymiany wyniósł 324 tysiące złotych - opisuje Dawid Korszeń, rzecznik prasowy Towarzystwa Ubezpieczeń Warta. - To pokazuje, jaką rolę odgrywa OC komunikacyjne - podkreśla. Gdyby nie ubezpieczenie, rachunkiem za zderzak obciążony zostałby sprawca kolizji.