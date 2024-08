Ogromna kara dla Ubera

Platforma Uber została ukarana w Holandii grzywną w wysokości 290 milionów euro. Chodzi o wysyłanie danych osobowych europejskich taksówkarzy do Stanów Zjednoczonych, co miało naruszyć unijne przepisy.

Z decyzją urzędu nie zgadza się sama firma. "To błędne działanie, a nadzwyczajna grzywna jest całkowicie nieuzasadniona" - skomentował rzecznik Ubera Caspar Nixon w e-mailu do agencji Reutera.

Uber może się odwołać się od decyzji do DPA, a jeśli to nie odniesie pomyślnego dla firmy skutku, wnieść sprawę do holenderskich sądów. Cały proces odwoławczy potrwa około czterech lat, a pobieranie wszelkich kar jest zawieszone do czasu wyczerpania wszystkich środków prawnych.