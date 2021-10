Przelot dronem przez tunel w Świnoujściu. Zobacz efektowne nagranie

Drążenie tunelu w Świnoujściu dobiegło końca. Tunel pod Świną ma być rozwiązaniem problemów komunikacyjnych mieszkańców miasta oraz turystów. To, jak wygląda teraz ta podwodna przeprawa można zobaczyć na filmie nagranym przez wykonawcę prac.

Świnoujście to jedyne miasto w Polsce położone na 44 wyspach, z których największe zamieszkane to Uznam i Wolin. Obecnie jedynym połączeniem pomiędzy nimi są przeprawy promowe, które mają mocno ograniczoną przepustowość i są zależne od warunków pogodowych. Budowa podziemnego tunelu pod Świną, który połączy wyspy Uznam i Wolin, ma rozwiązać te problemy i skomunikować miasto z resztą Polski.

Tunel pod Świną - najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce

Zasadnicze prace przy drążeniu tunelu w Świnoujściu zakończyły się we wrześniu. Według świnoujskiego magistratu będzie to najdłuższa przeprawa podwodna w Polsce: 1484 m tunelu drążonego maszyną TBM; z odcinkami tunelu wykonanego metodami stropowymi cały tunel będzie miał długość 1780 metrów. Droga między wyspą Wolin a wyspą Uznam będzie mieć łączną długość ok. 3,2 km.