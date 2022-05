Wysokie kary za przekroczenie prędkości. Liczba wykroczeń spadła nawet o połowę

Od początku 2022 roku mandaty karne poszły mocno w górę. Czy wpłynęło to na zachowanie kierowców? W pierwszych miesiącach widać dość istotny spadek wykroczeń, między innymi popełnianych wobec pieszych oraz przekroczeń dozwolonej prędkości - poinformowało TVN24 Biznes Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Więcej niż w ubiegłym roku jest za to wypadków drogowych. Resort przekazał nam wstępne dane policji.

Nowelizacja ustawy Prawo o ruchu drogowym i niektórych innych ustaw od początku 2022 roku zwiększyła wysokość grzywny, którą można nałożyć w postępowaniu mandatowym - z 500 zł do 5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń - do 6 tys. zł. Dodatkowo od stycznia obowiązuje nowy taryfikator mandatów. Stawki mandatów zostały określone w rozporządzeniu prezesa Rady Ministrów zmieniającym rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Postanowiliśmy zapytać MSWiA m.in., czy efekt nowych przepisów i wyższych kar jest widoczny w statystykach dotyczących wypadków drogowych oraz czy poprawiło się bezpieczeństwo na polskich drogach.

Liczba wykroczeń na drogach

Resort poinformował, powołując się na wstępne dane Policji, że w ciągu pierwszego kwartału 2022 roku na polskich drogach doszło do 4136 wypadków drogowych. To więcej niż w analogicznym okresie 2021 roku, który był pełnym rokiem pandemicznym, kiedy doszło do 3695 wypadków. Jednocześnie mniej niż w pierwszym kwartale 2020 roku - 5279. Pandemia COVID-19 przyszła do Polski w marcu 2020 roku.

W wypadkach drogowych w pierwszych trzech miesiącach tego roku zginęło 418 osób. Dla porównania w analogicznym okresie 2021 roku było to 405 osób, a w 2020 roku - 563 osoby. Ranne zostały zaś 4744 osoby, podczas gdy w 2021 roku było to 4296 osób, a w 2020 roku - 5934 osoby.

MSWiA poinformowało nas, że policjanci dotychczas zatrzymali 19 095 nietrzeźwych kierujących. Oznacza to o ponad pół tysiąca więcej nietrzeźwych kierowców w porównaniu do 2021 roku, kiedy zatrzymano 18 478 takich osób. "W związku z trwającym już sezonem rowerowym, policjanci ujawnili 3818 poruszających się rowerem w stanie nietrzeźwości (2021 – 4227), za co według nowego taryfikatora grzywna może wynieść nawet 2,5 tys. zł" - zwrócił uwagę wydział prasowy MSWiA.

Jednocześnie resort podkreślił, że "wśród wykroczeń kierujących ujawnionych przez policjantów ruchu drogowego widać dość istotny spadek wykroczeń popełnianych wobec pieszych - 16 628 (2021 - 19 217)". Istotny jest również spadek liczby przekroczeń dozwolonej prędkości. W pierwszych miesiącach 2022 roku ujawniono 619 949 przekroczeń dozwolonej prędkości, podczas gdy w 2021 roku było to 633 429 takich przypadków. MSWiA wskazało, że o około 50 proc. spadła liczba wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym z 14 035 w 2021 roku do 7063 w tym roku. Należy pamiętać, że przekroczenie prędkości o ponad 50 km/h w obszarze zabudowanym może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy.

Ponadto z 13 290 do 10 874 spadła liczba wykroczeń dotyczących nieustąpienia pierwszeństwa innemu pojazdowi. Z danych wynika, że kierowcy bardziej pilnują się też w okolicach sygnalizacji świetlnej. Liczba wykroczeń dotyczących niestosowania się do sygnalizacji świetlnej spadła bowiem z 14 428 do 9663. Mniej jest też wykroczeń związanych z nieprawidłową zmianą pasa ruchu lub kierunku ruchu. Ich liczba spadła z 17 705 w 2021 roku do 15 470 w 2022 roku.

"Warte jest też podkreślenia, że ilość wykroczeń popełnionych przez pieszych jest mniejsza niż w ubiegłym roku – 52 041 (2021 - 64 493)" - dodał wydział prasowy MSWiA.

Ministerstwo spraw wewnętrznych zwróciło uwagę, że "w związku z sytuacją międzynarodową, początek roku, zwłaszcza przy wschodniej granicy, przyniósł na polskich drogach znaczące natężenie ruchu kołowego oraz pieszego". "W całym 2021 roku, wschodnią granicę Polski przekroczyło 2 690 714 aut osobowych, a tylko w okresie lutego i marca 2022 roku, ta liczba była zbliżona" - czytamy w odpowiedzi przesłanej TVN24 Biznes.

Taryfikator mandatów 2022

Zgodnie z taryfikatorem mandat za przekroczenie prędkości do 30 km/h wynosi do 400 zł. Przy przekroczeniu prędkości od 31 do 40 km/h zapłacimy co najmniej 800 zł, a dalej - o 41-50 km/h - 1000 zł; o 51-60 km/h - 1500 zł; o 61-70 km/h - 2000 zł; o 71 km/h i więcej - 2500 zł.

Maciej Zieliński/PAP

2000 zł wynosi mandat za jazdę autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych. Według nowego taryfikatora mandat za korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem wynosi 500 zł.

Od stycznia wzrosły także mandaty za naruszenia skierowane przeciwko bezpieczeństwu pieszych. Za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na to przejście grozi mandat w wysokości 1500 zł. Taki sam mandat może zapłacić kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną i nie ustąpi pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.

