Koniec z unikaniem opłaty za parkowanie w centrum. Kolejne miasto wprowadza e-kontrole

Szczecin dołączył do miast, które wprowadziły e-kontrole na parkingach. Samochód naszpikowany elektroniką jeździ po płatnej strefie parkowania i sprawdza, kto zapłacił za postój. System skończył już testować Wrocław. W Gdańsku i Warszawie działa jeszcze dłużej. Materiał Łukasza Wieczorka z programu "Polska i Świat" w TVN24.

- Samochód do e-kontroli przyspiesza, zwiększa zasięg kontroli i sprawia, że ta kontrola jest szczelniejsza - wyjaśnia Wojciech Jachim, rzecznik spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne w Szczecinie.

Opłaty za parkowanie i e-kontrole

Pojazd ze specjalnymi kamerami krąży po płatnej strefie i skanuje tablice rejestracyjne. Jedzie po konkretnej trasie i po kilku minutach pokonuje ją jeszcze raz. Chodzi o to, by uniknąć sytuacji, że ktoś poszedł kupić bilet i w tym samym czasie doszło do kontroli. System zdalnie sprawdza, czy kierowca zapłacił za postój.