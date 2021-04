Systemy zapobiegania obladzania drogi. "Zraszają automatycznie"

Mała fontanna, zraszacz, a może nawadnianie trawnika? Tylko po co na trasie szybkiego ruchu? - tak może pomyśleć kierowca, który zauważy wylatującą z jezdni wodę. Te wodotryski to system automatycznego zapobiegania obladzaniu drogi. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

- Tego typu systemy zraszają automatycznie środkiem odladzającym miejsca, w których może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji i może upłynąć za dużo czasu do przyjazdu posypywarki, która rozsypie w tradycyjny sposób sól - wyjaśnił Jan Szczerbiński z Boschung.

Systemy w Polsce

- Podanie środka odladzającego trwa od sekundy do półtorej. Jest to regulowane w zależności od tego, jaka jest szerokość drogi. Zużycie płynu na jedno spryskanie to jest około litra. Jest to w zasadzie niezauważalne dla kierowcy - wyjaśnia pracownik Boschung.