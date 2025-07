Obowiązkowe OC coraz droższe

Z najnowszego raportu porównywarki Rankomat wynika, że za obowiązkowe ubezpieczenie OC kierowca musi zapłacić dziś o 14 procent więcej niż przed rokiem. Średnia składka to prawie 700 zł. Gdzie najdrożej? Myli się ten, kto pomyśli, że w Warszawie. Stolica nie trafiła nawet do pierwszej trójki. Najwięcej muszą zapłacić mieszkańcy Gdańska, Wrocławia oraz Łodzi.

Średnia cena OC w pierwszym półroczu 2025

Polski kierowca musiał zapłacić średnio za OC w I półroczu tego roku 696 zł. To o 86 zł więcej (14,1 proc.) w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku. Co gorsza, trend wzrostowy widać także, porównując dwa tegoroczne kwartały. W II kw. średnia cena polisy wyniosła już 707 zł, o 19 zł więcej niż w I kw.