Drogowa rewolucja w regionie. Wiceminister o terminie otwarcia wyczekiwanej obwodnicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) do końca lipca planuje oddanie do użytku obwodnicy Sianowa w województwie zachodniopomorskim. Takie informacje przekazał w sobotę wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Paweł Szefernaker. To fragment drogi ekspresowej S6 ze Szczecina do Trójmiasta. Dłużej będzie trzeba poczekać na całą obwodnicę Koszalina.

Wiceszef MSWiA Paweł Szefernaker podczas sobotniej konferencji prasowej w Starych Bielicach wskazywał, że w budowie są drogi ekspresowe S6 i S11, które nazwał "drogami życia dla Pomorza Środkowego". Na terenie województwa zachodniopomorskiego droga S6 na trasie Szczecin-Gdańsk jest zbudowana do Koszalina, a kolejne odcinki są w realizacji.

Do 2026 roku, jak zadeklarował Szefernaker, ekspresowa szóstka będzie gotowa w całości.

S6 i obwodnica Sianowa

Wiceminister zapowiedział, że do końca lipca br. GDDKiA planuje oddanie do użytku obwodnicy Sianowa w ciągu S6. Paweł Szefernaker stwierdził, że to dzięki podjętej decyzji przez rząd PiS o budowie dodatkowego węzła w Gorzebądzu można to zrobić, nie czekając na wykonanie całej obwodnicy Koszalina, której budowę trzeba było przerwać i realizować w innej technologii w związku z problemami geologicznymi, które się tam pojawiły.

Dodał przy tym, że obwodnica Koszalina powinna być gotowa w pierwszym kwartale 2024 roku.

Obwodnica Koszalina i Sianowa docelowo będzie miała długość 21,1 km. Od jesieni 2019 roku dostępne dla kierowców są trzy odcinki tej trasy: od węzła Bielice do węzła Koszalin Wschód, połączenie z ulicą Szczecińską (S11) oraz końcowy fragment obwodnicy od węzła Sianów Wschód. To w sumie 13,2 km obwodnicy. Teraz trwają prace nad dokończeniem obwodnicy od węzła Koszalin Wschód do węzła Sianów Wschód.

Droga ekspresowa S6 GDDKiA

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:mb/dap

Źródło: TVN24 Biznes, PAP