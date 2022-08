Ekspresówka do granicy z Ukrainą. Wybrano oferty za łącznie blisko 2 miliardy złotych

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała najkorzystniejsze oferty w przetargach na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków drogi ekspresowej S17 od Zamościa do granicy z Ukrainą. Łączna długość tych odcinków przekracza 48 kilometrów. Suma wybranych ofert wynosi około 1,86 miliarda złotych - poinformowano w komunikacie.

"Dla odcinków Zamość Wschód - Zamość Południe (ok. 12,5 km) oraz Tomaszów Lubelski - Hrebenne (17,5 km) wybrane zostały oferty firmy Budimex, których wartość wynosi odpowiednio ok. 440,6 mln zł i ok. 598,2 mln zł" - czytamy.