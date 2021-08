Odcinek S1 za blisko pół miliarda złotych. Dziesięć ofert w przetargu

S1 Mysłowice - Bieruń - przetarg

Budowa tych połączeń z terminem zakończenia w listopadzie 2023 roku zbiegłaby się z oddaniem do ruchu trasy S1 od węzła Oświęcim do Bielska-Białej i skomunikowałaby je z istniejącym przebiegiem drogi krajowej nr 44.

S1 - budowa

Ekspresowa trasa S1 w województwach śląskim i małopolskim przebiega od węzła z autostradą A1 w pobliżu katowickiego lotniska Pyrzowice do granicy ze Słowacją w Zwardoniu. Standard drogi ekspresowej ma obecnie na odcinkach Pyrzowice-Podwarpie, Dąbrowa Górnicza-Tychy, a także od Bielska-Białej do Przybędza oraz Milówka–Zwardoń.

Aby dokończyć arterię, potrzebne są m.in.: przebudowa do standardu drogi ekspresowej dwujezdniowej "jedynki" od Podwarpia do Dąbrowy Górniczej (7 km – we wrześniu ubiegłego roku podpisano umowę) i przebudowa liczącego ok. 2,7 km odcinka w Dąbrowie Górniczej (trwa projektowanie).