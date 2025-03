Polski kurort chce podnieść opłaty

Za pierwszą godzinę parkowania w Sopocie turyści i przyjezdni zapłacą 6,90 zł (obecnie 5,20 zł), za drugą - 8,20 zł (obecnie 6,20 zł) - zakłada projekt zmian opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania. Na zmianach skorzystać mają mieszkańcy kurortu - zapowiada urząd miasta.

Marek Niziołek z biura prezydenta Sopotu poinformował w czwartek, że projekt znajdzie się w porządku obrad najbliższej sesji Rady Miasta.

Zmiana stawek

- Projekt uchwały wprowadza zmiany stawek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Sopocie, a także zwiększa ulgę za godzinę postoju dla mieszkańców Sopotu - dodał Niziołek.

Obecnie pierwsza godzina dla turystów i osób mieszkających poza kurortem kosztuje 5,20 zł. Nowy projekt zakłada podniesienie stawki za pierwszą godzinę do 6,90 zł.

Na zmianach skorzystają mieszkańcy – posiadacze Karty Sopockiej mają obecnie 50 proc. ulgę na pierwszą godzinę parkowania, za którą płacą 2,60 zł (zamiast 5,20 zł).

Nowy projekt zakłada podniesienie stawki za pierwszą godzinę do 6,90 zł, ale jednocześnie zwiększa ulgę do 71 proc. - Mieszkańcy zapłacą zatem tylko 2 zł za pierwszą godzinę postoju, a ponadto będą mogli wykorzystać tę +pierwszą godzinę+ 2 razy dziennie, a nie tak jak do tej pory tylko raz w ciągu dnia - informuje Marek Niziołek.

Urząd podał też, że projekt zakłada podwyżkę stawek dla osób mieszkających poza kurortem za kolejne godziny. I tak druga godzina będzie kosztować - 8,20 zł (obecnie 6,20 zł); trzecia godzina - 9,80 zł (obecnie 7,40 zł); a każda następna godzina - 6,90 zł (obecnie 5,20 zł).

Wzrośnie też opłata dla turystów za cały dzień parkowania (w godz. od 9.00 do 22.00) z 70,80 zł do 93,90 zł.

Jak podaje sopocki urząd, stawki godzinowe za parkowanie są wprost zależne od zmieniającego się minimalnego wynagrodzenia. Obecnie obowiązujące nie były rewaloryzowane od początku 2023 r.

Wiceprezydent Sopotu Michał Banacki przekazał, że miasto czeka na rozwiązania ustawowe, które umożliwią w Sopocie pobieranie opłat za parkowanie również w weekendy.

Wiceprezydent zapowiedział także konsultacje z mieszkańcami dotyczące parkowania i funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania w Sopocie. Według projektu uchwały korzystne mają też być zmiany abonamentu dla mieszkańców kurortu.

Abonament dla mieszkańców

Mieszkańcy Strefy Płatnego Parkowania mniej zapłacą za abonament "M". Obecnie kosztuje on 115 zł za 30 dni na jeden pojazd. Po zmianach będzie to 100 zł za miesiąc za każdy pojazd, bez limitu pojazdów. Nie zmieni się natomiast stawka opłaty zryczałtowanej – nadal będzie to 10 zł za 30 dni.

O połowę tańszy będzie abonament "N" na pojazdy osób z niepełnosprawnościami – jego nowa proponowana w projekcie cena to 5 zł za 30 dni.

Więcej trzeba będzie zapłacić za abonament ogólnodostępny (typu "O" z możliwością parkowania na terenie całej strefy), który po wprowadzeniu zmian będzie kosztować nie 350 a 500 zł za 30 dni. Droższy będzie także postój samochodem z silnikiem hybrydowym typu plug-in. Właściciele takich pojazdów za abonament "E" zapłacą 100 zł za miesiąc.

Wyższe będą tzw. opłaty dodatkowe, czyli kary za nieuiszczenie opłaty za parkowanie. Opłata dodatkowa wyniesie 300 zł, przy czym w przypadku opłacenia w terminie do 7 dni, będzie ona wynosić 200 zł (bez limitu w ciągu roku).

Proponowana uchwała zmienia także obszar SPP. Dwie obecne podstrefy sezonowe, czyli A1 (ul. Winieckiego za halą) płatna od 1.06 do 15.09. w godzinach 9.00-22.00 oraz C1 (Opera Leśna – Moniuszki i ul. 23 Marca do Armii Krajowej) płatna od 15.04 do 15.10 całodobowo, podczas wydarzeń w Operze Leśnej, zostaną włączone do stref (odpowiednio) A i C, w których opłaty obowiązują przez cały rok, w godz. 9.00-22.00.

Autorka/Autor:/ToL

Źródło: PAP