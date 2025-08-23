Polacy rzucili się na te auta. Skokowy wzrost i kolejny rekord

Liczba osobowych samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) wzrosła w Polsce o ponad 50 procent rok do roku, osiągając na koniec lipca 93 761 sztuk - wynika z raportu PEVO Index. Łącznie z pojazdami dostawczymi i ciężarowymi, flota BEV przekroczyła 100 tysięcy. Dynamicznie rośnie także infrastruktura.

Zgodnie z raportem, wśród 102 tys. 915 aut całkowicie elektrycznych były samochody osobowe, dostawcze i ciężarowe.

Liczba aut osobowych wyniosła 93 tys. 761 sztuk - o 51 procent więcej rok do roku, a flota całkowicie elektrycznych samochodów dostawczych i ciężarowych zwiększyła się do 9 tys. 371 - o 35 procent więcej. Park osobowych, wodorowych FCEV liczył 494 - o 108 procent więcej w ujęciu rocznym. Najpopularniejszymi nowymi osobowymi modelami BEV (samochodów całkowicie elektrycznych) w lipcu były: Citroën C3 (378 zarejestrowanych aut), BMW X2 (277) oraz BYD Dolphin Surf (203).

Kolejny rekord

Udział BEV na rynku nowych samochodów osobowych w lipcu 2025 r. wyniósł 7,6 procent, co stanowi kolejny z rzędu rekord na polskim rynku elektromobilności.

W Polsce na koniec lipca tego roku działało 10 tys. 730 ogólnodostępnych punktów ładowania - o 42 procent więcej rok do roku, w tym 7 tys. 110 punktów ładowania prądem przemiennym AC (wzrost o 33 procent) oraz 3 tys. 620 prądem stałym DC (o 63 procent więcej). Wzdłuż Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T było dostępnych 1 tys. 34 punkty ładowania, o 32 procent więcej niż w lipcu 2024 roku.

Gdzie jest najwięcej ładowarek?

Najlepiej rozwinięta infrastruktura ładowania była w Warszawie (813 punktów w lipcu 2025 roku), a kolejne miejsca zajęły: Gdańsk (354), Kraków (315) Poznań (308) oraz Szczecin (298).

Pod koniec lipca tego roku liczba ogłoszeń używanych BEV na portalu Otomoto wynosiła 4 tys. 375. To spadek o 4 procent r/r. Udział ogłoszeń samochodów całkowicie elektrycznych w łącznej liczbie ogłoszeń pojazdów używanych wyniósł 1,1 procent Najpopularniejszymi pod względem podaży modelami BEV na wtórnym rynku e-mobility w Polsce były: Nissan Leaf (250 ogłoszenia w lipcu tego roku ze średnią ceną 54 tys. 530 zł), Tesla Model 3 (249 ogłoszeń ze średnią ceną 112 tys. 310 zł) oraz BMW i3 (172 ogłoszeń ze średnią ceną 67 tys. 566 zł).

Autorka/Autor:mp/akw

Źródło: PAP