Ograniczenia w ruchu ciężarówek podczas majówki. Jest kilka wyjątków

Ograniczenia w ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton zostały wprowadzone już od piątku. Jak przekazała rzeczniczka GITD, zakazy będą też obowiązywać 1 maja – od godz. 8 do godz. 22, 2 maja – od godz. 18 do godz. 22 i 3 maja – od godz. 8 do godz. 22.