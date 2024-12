Z Krakowa do Warszawy w 2,5 godziny. "Najważniejsza inwestycja drogowa w tym roku"

Kolejny odcinek w przyszłym roku

Budowa nie jest jeszcze w pełni skończona

Szef GDDKiA zaznaczył, że budowa tej drogi nie jest jeszcze w pełni skończona, ponieważ wzdłuż trasy pozostają do zrobienia pewne elementy, m.in. prace na węzłach i ogrodzenia. Dlatego też obowiązuje na niej ograniczenie prędkości do 80 km/h.

Skomunikowanie S7 z S52 zapewni tymczasowa łącznica, która do czasu ukończenia prac w obrębie węzła Mistrzejowice będzie obsługiwała ruch w obu kierunkach. Węzeł Łuczyce będzie zamknięty do połowy 2025 roku, trwają na nim jeszcze prace. Węzeł Raciborowice do momentu oddania węzła Mistrzejowice będzie działał w ograniczonym stopniu - nie będzie można na nim wjechać w kierunku Krakowa, ani zjechać na nim, jadąc od strony miasta. Węzeł Mistrzejowice ma zostać w pełni ukończony w połowie 2026 roku – będzie to największy węzeł drogowy w Małopolsce, po jego wybudowaniu zostanie domknięty ring dookoła Krakowa.