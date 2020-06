Fala zwolnień w motoryzacji. Pracę może stracić nawet 60 tysięcy osób

Fala zwolnień

"Planowana na trzeci kwartał 2020 r. redukcja zatrudnienia obejmie 317 osób. Coraz większe kłopoty mają fabryki aut. Gliwicki Opel liczył na wysłanie ok. 500 osób do francuskich zakładów koncernu PSA, do którego należy, ale w ubiegłym tygodniu sprzeciwili się temu francuscy związkowcy. Nie ma też chętnych do skorzystania z trwającego od dłuższego czasu programu dobrowolnych odejść. Według nieoficjalnych informacji część osób prawdopodobnie będzie mogła wyjechać do zakładów Opla w Niemczech. Z kolei Volkswagen w Poznaniu, który już w 2019 r. zapowiadał zwolnienie 750 osób z powodu automatyzacji, w zeszłym miesiącu ogłosił plan redukcji zatrudnienia o 4 proc. do końca 2021 r. Szacuje się, że wskutek zmniejszenia produkcji polski eksport branży motoryzacyjnej może być niższy w porównaniu z ubiegłym rokiem nawet o 9 mld euro" – czytamy w "Rzeczpospolitej".