"Moment, na który czekało wielu kierowców". Ważny krok dla autostrady A2

Jest komplet dokumentów pozwalających na rozbudowę autostrady A2 z Łodzi do Warszawą - poinformowano na piątkowej konferencji prasowej. GDDKiA zapowiada rozpoczęcie budowy na początek 2026 r., planowany termin zakończenia robót to druga połowa 2028 r. Przebudowa ma objąć łącznie 89 km trasy.

Rozbudowa autostrady A2 z Łodzi do Warszawy

- To symboliczny moment, na który czekało wielu kierowców. Jest decyzja i są konkrety, że wreszcie przystępujemy do rozbudowy autostrady o dodatkowe pasy. Tą drogą bardzo trudno się jeździ, szczególnie w godzinach szczytu, a duże natężenie stwarza także zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego - podkreślił minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas konferencji prasowej na autostradowym MOP Niesułków (Łódzkie).

Minister Klimczak zaznaczył, że "rozbudowa autostrady A2 to nie luksus, a konieczność; nie wiem, dlaczego moi poprzednicy tak długo z tym wszystkim zwlekali". Dodał, że inwestycja jest przygotowana - jest komplet dokumentów dla całego odcinka autostrady od Strykowa do węzła Konotopa pod Warszawą a GDDKiA ma na budowę budżet przekraczający 2 miliardy zł. W czerwcu ma zostać ogłoszony przetarg z planowanym rozstrzygnięciem na przełomie roku, by na początku 2026 r. można było podpisać umowę ze zwycięzcą przetargu i by wykonawca mógł rozpocząć budowę. Ta ma być podzielona na cztery odcinki realizacyjne, a planowany termin zakończenia robót to druga połowa 2028 r.