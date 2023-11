Część kierowców może mieć kłopot. Szykuje się ważna zmiana

Nie wszyscy kierowcy zatankują od 1 stycznia popularną benzynę 95. Już za miesiąc to paliwo będzie miało inny skład i nie będzie nadawało się do każdego samochodu. Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało nawet specjalną wyszukiwarkę dla kierowców. Można na niej sprawdzić, do jakiego samochodu zmienione paliwo nie jest zalecane. Materiał programu "Polska i Świat".

- Zamiast dodatku etanolu na poziomie 5 procent będzie powyżej 5 procent, maksymalnie do 10 procent, ale w praktyce będzie to około 7-8 procent - tłumaczy Leszek Wiwała, prezes Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

Paliwo E10. Czy jest dla ciebie

Dziś popularna 95-tka oznaczona symbolem E5 od stycznia zmieni się na E10, bo zmieni się zawartość paliwa. W E10 będzie więcej biokomponentów. To bardzo ważna informacja dla właścicieli starszych samochodów. Nie do każdego pojazdu E10-tka będzie się nadawać.

E10 od 1 stycznia na stacjach paliw. Czy będzie droższe?

- Wydaje się, że to paliwo będzie w tej samej cenie. Nie widzę jakiegoś uzasadnienia, dla którego ta cena miałaby się różnić od paliwa tradycyjnego. Zważywszy, że tak jak powiedzieliśmy ma to być po prostu odpowiednik dotychczasowy benzyny, którą już znamy z polskich stacji - dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw e-petrol.pl.

E10 to bardziej zielone paliwo

- Będzie to bardziej zielone paliwo - dodaje przy tym prof. Kargul. Chodzi o to, by kierowcy mniej truli środowisko. - Szacuje się, że rocznie E10-tka umożliwi redukcję do 750 tysięcy ton dwutlenku węgla, co jest odpowiednikiem eliminacji około 350 tysięcy samochodów na naszych drogach - dodaje.