Państwo dopłaci nawet 40 tysięcy złotych do auta. Tyle wniosków złożono

Napływają wnioski

Program zakłada, że wsparciem objęte są fabrycznie nowe samochody elektryczne o przebiegu do 6 tys. km, maksymalnie za 225 tys. zł netto bez VAT, które przed zakupem nie były zarejestrowane . Do programu kwalifikują się również pojazdy demonstracyjne, np. używane do jazd próbnych na tablicach dealerskich (białe tło tablicy i zielone znaki). Wsparcie NFOŚiGW nie jest wypłacane przed zakupem auta, dlatego najpierw należy kupić pojazd. Samochód musi być następnie zarejestrowany i mieć ubezpieczenie OC. Dodatkowo wymagane jest ubezpieczenie AC. Do programu nie kwalifikują się pojazdy, które zostały zarejestrowane na dealera.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Zgodnie z programem w przypadku kupna samochodu elektrycznego przez osobę fizyczną, bazowa kwota wsparcia wynosi 18 tys. 750 zł plus 10 tys. zł premii za zezłomowanie używanego samochodu spalinowego. Przysługuje ponadto 11 tys. 250 zł premii za niski dochód beneficjenta (do 135 tys. zł brutto). W przypadku osób z kartą dużej rodziny, bazowa kwota wsparcia wynosi 30 tys. zł. Można ją zwiększyć za zezłomowanie pojazdu (5 tys.) oraz za niski dochód (także 5 tys. zł). Jeśli chodzi o leasing/wynajem pojazdu przez osobę fizyczną, to podstawowa dotacja wynosi do 30 tys. zł plus 5 tys. za zezłomowanie i 5 tys. zł za nisko dochód. W przypadku zakupu auta elektrycznego przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, dotacja wynosi 30 tys. zł plus ewentualnie 10 tys. zł za zezłomowanie. Taka sama wysokość wsparcia odnosi się do leasing/wynajmu elektryka przez JDG. Według szacunków NFOŚiGW w ramach programu zakupionych zostanie ok. 40 tys. samochodów elektrycznych.