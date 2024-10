Analitycy Refleksu zwrócili uwagę, że chociaż na rynku hurtowym widać już pierwszą reakcją na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie w postaci wyższych cen, to ceny detaliczne w tym tygodniu jeszcze ustanawiały "nowe tegoroczne minimum" . Średnie ceny paliw na stacjach 3 października wyniosły odpowiednio dla: benzyny bezołowiowej 95 5,91 zł/l, bezołowiowej 98 6,68 zł/l, oleju napędowego 5,93 zł/l i autogazu 2,85 zł/l.

Ceny paliw na stacjach

W ich ocenie oznacza to, że "dalszej poprawy statystyki w tym zakresie ustanawiania nowego minimum cenowego" w kolejnych dniach raczej nie będzie. "Wzrost cen na ryku hurtowym będzie skutecznie zmniejszał skłonność właścicieli stacji do obniżki cen paliw, tym bardziej że odnotowane w tym tygodniu zwyżki cen w hurcie będą kontynuowane" - prognozują analitycy, zaznaczając, że nie da się uniknąć. Wskazali bowiem, że obok wzrostu cen surowca i paliw gotowych, złoty traci na wartości wobec dolara.

W ich opinii to co pozwoliłoby utrzymać ceny paliw na stacjach na obecnym poziomie, to gwałtowna, kilkudolarowa korekta cen ropy Brent w dół i powrót w okolice 70 dol. za baryłkę.